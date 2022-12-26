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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» и «Вулверхэмптон» победили на выезде

26 Декабря 2022 • 19:59 Комментировать (1)
Эвертон
1:2
Вулверхэмптон
окончен

В 17-м туре Премьер-лиги «Саутгемптон» не смог выбраться из зоны вылета, уступив дома «Брайтону» со счётом 1:3. Больше интриги было в поединке «Эвертона» и «Вулверхэмптона». «Ириски» быстро повели, но не удержали перевес, а на 90-й минуте пропустили еще раз - 1:2.

Протокол игры  
Эвертон1:2Вулверхэмптон
(1:0) Мина Йерри7'  
  22'Поденсе Даниэл (1:1)
  90'Аит-Нури Раян (1:2)
Пикфорд ДжорданПаттерсон Нэйтан  38'Мина Йерри 76' (Годфри Бен ( 76') Тарковски ДжеймсМиколенко ВиталийАйуоби АлексОнана АмадуГуэйе Идрисса 84' (Дукуре Абдулай ( 84') Гордон ЭнтониМопе Нил 84' (Кэннон Томас ( 84') Макнил Дуайт 56' (Грэй Демарай ( 56')
Запасные: Бегович АсмирДэвис ТомКоулмэн ШеймусХолгейт МэйсонВинагре Рубен
Са ЖозеСемеду НелсонКоллинз НатанКилман Макс  64'Буэно Уго 59' (Аит-Нури Раян ( 59'  90') Ходж Джозеф 60' (Луис Матеус II ( 60') Невеш Рубен  79'Моутинью Жоау 78' (Гомеш Тоти ( 78'  81') Хи-Чан Хван 60' (Траоре Адама ( 60') Коста Диего  90'Поденсе Даниэл  61' 73' (Гуэдеш Гонсалу ( 73')
Запасные: Хименес РаульШаркич МатияЛембикиса ДекстерРонен Коннор
26 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры 
Саутгемптон1:3Брайтон
  14' Лаллана Адам (0:1)
  35' Перро Ромен (0:2)
  56' Марч Соломон (0:3)
(1:3) Уорд-Праус Джеймс 73'  
Базуну Гэвин  Уокер-Питерс Кайл  Лянко Войнович  Салису Мохаммед  Перро Ромен   54' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   54' Уорд-Праус Джеймс  Диалло Ибраима   46' (Армстронг Стюарт (   46' Дженепо Мусса   46' (Арибо Джо (   46'   60' Эльюнусси Мохамед   78' (Мара Секу (   78' Эдози Самуэль   84' (Армстронг Адам (   84' Адамс Че
Запасные: Белла-Кочап Армель  Jimmy Morgan  Чалета-Цар Дуе  Кабальеро Вилли
Санчес Роберт   73'  Вельтман Йоел  Данк Льюис  Колуилл Леви  Эступиньян Первис  Кайседо Мойсес   85'  Гросс Паскаль   90' (Гилмор Билли (   90' Марч Соломон   83' (Лемпти Тарик (   83' Лаллана Адам   67' (Сармиенто Джереми (   67' Митома Каору  Троссар Леандро   83' (Фергюсон Эван (   83')
Запасные: Моран Эндрю  Стил Джейсон  Ундав Дениз  Ван Хеке Ян-Поль  Энсисо Хулио
 26 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Декабря 2022 в 20:14
Очень даже не плохо , Волки с Лопетеги первый матч и сразу победа над Лемпом , интересно как закончит испанский десант тренеров в АПЛ , их там уже вроде четверо
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