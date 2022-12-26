«Брайтон» и «Вулверхэмптон» победили на выезде

В 17-м туре Премьер-лиги «Саутгемптон» не смог выбраться из зоны вылета, уступив дома «Брайтону» со счётом 1:3. Больше интриги было в поединке «Эвертона» и «Вулверхэмптона». «Ириски» быстро повели, но не удержали перевес, а на 90-й минуте пропустили еще раз - 1:2.
Протокол игры
|(1:0) Мина Йерри7'
|22'Поденсе Даниэл (1:1)
|90'Аит-Нури Раян (1:2)
Пикфорд Джордан•Паттерсон Нэйтан• 38'Мина Йерри76' (Годфри Бен (76') •Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий•Айуоби Алекс•Онана Амаду•Гуэйе Идрисса84' (Дукуре Абдулай (84') •Гордон Энтони•Мопе Нил84' (Кэннон Томас (84') •Макнил Дуайт56' (Грэй Демарай (56')
Са Жозе•Семеду Нелсон•Коллинз Натан•Килман Макс• 64'Буэно Уго59' (Аит-Нури Раян (59') • 90'Ходж Джозеф60' (Луис Матеус II (60') •Невеш Рубен• 79'Моутинью Жоау78' (Гомеш Тоти (78') • 81'Хи-Чан Хван60' (Траоре Адама (60') •Коста Диего• 90'Поденсе Даниэл 61'73' (Гуэдеш Гонсалу (73')
26 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|14' Лаллана Адам (0:1)
|35' Перро Ромен (0:2)
|56' Марч Соломон (0:3)
|(1:3) Уорд-Праус Джеймс 73'
Базуну Гэвин • Уокер-Питерс Кайл • Лянко Войнович • Салису Мохаммед • Перро Ромен 54' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 54') • Уорд-Праус Джеймс • Диалло Ибраима 46' ( Армстронг Стюарт ( 46') • Дженепо Мусса 46' ( Арибо Джо ( 46' ) • 60'Эльюнусси Мохамед 78' ( Мара Секу ( 78') • Эдози Самуэль 84' ( Армстронг Адам ( 84') • Адамс Че
Запасные: Белла-Кочап Армель • Jimmy Morgan • Чалета-Цар Дуе • Кабальеро Вилли
Санчес Роберт • 73'Вельтман Йоел • Данк Льюис • Колуилл Леви • Эступиньян Первис • Кайседо Мойсес • 85'Гросс Паскаль 90' ( Гилмор Билли ( 90') • Марч Соломон 83' ( Лемпти Тарик ( 83') • Лаллана Адам 67' ( Сармиенто Джереми ( 67') • Митома Каору • Троссар Леандро 83' ( Фергюсон Эван ( 83')
Запасные: Моран Эндрю • Стил Джейсон • Ундав Дениз • Ван Хеке Ян-Поль • Энсисо Хулио
26 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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