«Брайтон» и «Вулверхэмптон» победили на выезде

В 17-м туре Премьер-лиги «Саутгемптон» не смог выбраться из зоны вылета, уступив дома «Брайтону» со счётом 1:3. Больше интриги было в поединке «Эвертона» и «Вулверхэмптона». «Ириски» быстро повели, но не удержали перевес, а на 90-й минуте пропустили еще раз - 1:2.