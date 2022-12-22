«Барселона» всё ближе к подписанию дорогостоящего полузащитника, в котором не уверен Хави

«Барселона» готова оформить трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, несмотря на неуверенность Хави.

Главной целью каталонского гранда на позицию в центре поля считается Мартин Субименди, однако, как уже сообщалось ранее, трансфер маловероятен из-за запроса «Реала Сосьедад» – 60 млн евро. Учитывая это обстоятельство, президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил окончательно переключиться на альтернативный вариант – португальского хавбека Рубена Невеша, докладывает журналист Альберт Рохе. Сделка осложняется одним обстоятельством: рулевой Хави Эрнандес сомневается в том, что полузащитник подходит его команде.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Рубен Невеш забил четыре гола в 14 матчах. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.