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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» всё ближе к подписанию дорогостоящего полузащитника, в котором не уверен Хави

22 Декабря 2022 • 20:33 Комментировать (1)
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.30 X 3.25 2 3.25
26.12 18:00

«Барселона» готова оформить трансфер полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, несмотря на неуверенность Хави.

Главной целью каталонского гранда на позицию в центре поля считается Мартин Субименди, однако, как уже сообщалось ранее, трансфер маловероятен из-за запроса «Реала Сосьедад» – 60 млн евро. Учитывая это обстоятельство, президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил окончательно переключиться на альтернативный вариант – португальского хавбека Рубена Невеша, докладывает журналист Альберт Рохе. Сделка осложняется одним обстоятельством: рулевой Хави Эрнандес сомневается в том, что полузащитник подходит его команде.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Рубен Невеш забил четыре гола в 14 матчах. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Реал Сосьедад Жоан Лапорта Хави Эрнандес Рубен Невеш Мартин Субименди Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
22 Декабря 2022 в 20:37
Он тупой, как и Лапорта. .
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