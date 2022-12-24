«Эвертон» нашёл усиление в Чемпионшипе

«Эвертон» хочет приобрести нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона. По информации от журналиста Питера О’Рурка, «ириски» хотят воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом футболиста с «бродягами», чтобы заполучить его в январе по скидке.

Бреретон уже давно находится на карандаше у команд из Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист забил 22 гола в Чемпионшипе и стал лучшим бомбардиром «Блэкберна». В нынешней кампании на счету нападающего 9 голов во втором дивизионе Англии.

Бреретон является футболистом сборной Чили и уже успел поиграть за «ла роху» на Кубке Америки 2021 года.