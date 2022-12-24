Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» нашёл усиление в Чемпионшипе

24 Декабря 2022 • 17:01 Комментировать
Сандерленд
...
Блэкберн
1 2.35 X 3.25 2 3.15
26.12 15:30

«Эвертон» хочет приобрести нападающего «Блэкберна» Бена Бреретона. По информации от журналиста Питера О’Рурка, «ириски» хотят воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом футболиста с «бродягами», чтобы заполучить его в январе по скидке.

Бреретон уже давно находится на карандаше у команд из Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист забил 22 гола в Чемпионшипе и стал лучшим бомбардиром «Блэкберна». В нынешней кампании на счету нападающего 9 голов во втором дивизионе Англии.

Бреретон является футболистом сборной Чили и уже успел поиграть за «ла роху» на Кубке Америки 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Эвертон Бен Бреретон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САНДЕРЛЕНД БЛЭКБЕРН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
17:31 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «МЮ» стал намного лучше защищаться при тен Хаге»
17:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» нацелился на полузащитника «Реала»
17:20 · Англия. Премьер-лига
Журналист Паллистер: «Кейн отлично бы подошёл «МЮ»
17:15 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Игроки должны испытывать гордость за то, что выступают за «Астон Виллу»
17:06 · Англия. Премьер-лига
Гакпо хочет перейти в «МЮ» уже в январе, игрок не намерен ждать до лета
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Мало Густо
17:01 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл усиление в Чемпионшипе
16:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Арсенал» – главные фавориты на Фелиша
16:19 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет пригласить в «Астон Виллу» игрока «Вильярреала»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Эмери хочет избавиться от Мартинеса
15:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп каждый день интересуется у руководства «Ливерпуля» трансфером нового полузащитника
15:11 · Англия. Премьер-лига
Райс не покинет «Вест Хэм» в январе, но продажа наверняка состоится летом
15:06 · Англия. Премьер-лига
Канте может остаться в «Челси»
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предложит новый контракт Гимараэсу
13:43 · Англия. Премьер-лига
Беллингем выбрал между «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» 3
Все новости
Рекомендуем