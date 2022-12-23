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Кунья подтвердил уход из «Атлетико» – игрок переходит в клуб АПЛ за 50 млн евро

23 Декабря 2022 • 02:55 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.30 X 3.20 2 3.25
26.12 18:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья переходит в английский «Вулверхэмптон».

Чуть ранее о приближающемся уходе бразильца доложил наставник «матрасников» Диего Симеоне, а теперь трансфер подтвердил сам футболист, попрощавшийся с болельщиками «Атлетико». По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кунья подписал все документы, необходимые для перехода в «Вулверхэмптон». «Волки» арендуют 23-летнего форварда с обязательством выкупа за 50 млн евро.

Матеус Кунья принял участие в 17 матчах «Атлетико» в нынешнем сезоне, не отметившись забитыми мячами и записав в свой актив два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Матеус Кунья Трансферы футбола - зима 2023
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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