Кунья подтвердил уход из «Атлетико» – игрок переходит в клуб АПЛ за 50 млн евро

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья переходит в английский «Вулверхэмптон».

Чуть ранее о приближающемся уходе бразильца доложил наставник «матрасников» Диего Симеоне, а теперь трансфер подтвердил сам футболист, попрощавшийся с болельщиками «Атлетико». По информации инсайдера Фабрицио Романо, Кунья подписал все документы, необходимые для перехода в «Вулверхэмптон». «Волки» арендуют 23-летнего форварда с обязательством выкупа за 50 млн евро.

Матеус Кунья принял участие в 17 матчах «Атлетико» в нынешнем сезоне, не отметившись забитыми мячами и записав в свой актив два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 млн евро.