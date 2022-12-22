«Эвертон» зимой хочет купить нового форварда и арендовать пару игроков

«Эвертон» будет активно искать нового нападающего в зимнее трансферное окно. Также клуб хочет арендовать пару футболистов, которые будут доступны на рынке. Об этом сообщает журналист Марк Дуглас в социальных сетях.

Руководство команды хочет поддержать своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда на трансферном рынке. Сейчас «ириски» идут всего в одном очке от зоны вылета. Напомним, в прошлом сезоне клуб ели сохранил прописку в Английской премьер-лиги.

Ранее «Гудисон Парк» покинул нападающий Саломон Рондон, который ушёл на правах свободного агента. Вместо него «Эвертон» хотел купить Маркуса Кунью из «Атлетико», но борьбу за игрока выиграл «Вулверхэмптон».