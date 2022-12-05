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«Вулверхэмптон» зимой намерен забрать у «Атлетико» сразу двух футболистов

05 Декабря 2022 • 10:44 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Помимо Матеуса Куньи, «Вулверхэмптон» заинтересован в услугах ещё одного игрока мадридского «Атлетико» Фелипе Монтейро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний бразилец вместе со своим соотечественником Куньей могут перебраться в Англию уже в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Фелипе с «матрасниками» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Атлетико» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Порту» и «Коринтианс».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Фелипе Монтейро Матеус Кунья
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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