«Вулверхэмптон» зимой намерен забрать у «Атлетико» сразу двух футболистов

Помимо Матеуса Куньи, «Вулверхэмптон» заинтересован в услугах ещё одного игрока мадридского «Атлетико» Фелипе Монтейро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний бразилец вместе со своим соотечественником Куньей могут перебраться в Англию уже в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт Фелипе с «матрасниками» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «Атлетико» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Порту» и «Коринтианс».