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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» не хочет выкупать Винагре у «Спортинга»

24 Декабря 2022 • 12:19 Комментировать
Спортинг Л
...
Арока
Через 9 ч. 33 мин.

«Эвертон» не намерен выкупать у лиссабонского «Спортинга» защитника Рубена Винагре, который в данный момент выступает за команду Фрэнка Лэмпарда на правах аренды. По информации от A Bola, «ириски» недовольны выступлениями португальца.

Сам футболист также не получает достаточного количества игровой практики, из-за чего хотел бы сменить обстановку в ближайшее время. Напомним, Винагре ранее также выступал за другую английскую команду – «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Винагре провёл всего два матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Сейчас футболисту всего 23 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Спортинг Лиссабон Рубен Винагре
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СПОРТИНГ Л АРОКА
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