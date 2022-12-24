«Эвертон» не хочет выкупать Винагре у «Спортинга»

«Эвертон» не намерен выкупать у лиссабонского «Спортинга» защитника Рубена Винагре, который в данный момент выступает за команду Фрэнка Лэмпарда на правах аренды. По информации от A Bola, «ириски» недовольны выступлениями португальца.

Сам футболист также не получает достаточного количества игровой практики, из-за чего хотел бы сменить обстановку в ближайшее время. Напомним, Винагре ранее также выступал за другую английскую команду – «Вулверхэмптон».

В нынешнем сезоне Винагре провёл всего два матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Сейчас футболисту всего 23 года.