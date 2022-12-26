«Эвертон» готов отпустить в аренду двух защитников

«Эвертон» согласен отпустить двух своих футболистов в аренду этой зимой. Речь идёт о центральных защитниках – Мейсоне Холгейте и Майкле Кине. По информации от The Athletic, к обоим игрокам проявляют интерес другие клубы из Английской премьер-лиги.

Ранее ходили слухи, что Кина хочет заполучить в состав «Ноттингем Форест», который борется за выживание после возвращения в элитный дивизион. Что касается Холгейта, Мййсон летом был интересен лондонскому «Вест Хэму».

Если «Эвертон» решит отдать Кина в аренду в «Ноттингем Форест», этим самым команда усилит своего конкурента в борьбе за выживание. «Лесники» сейчас идут на 18-м месте в АПЛ, тогда как «ириски» располагаются на одну строчку выше.