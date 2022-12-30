Фанаты «Эвертона» уже требуют голову Лэмпарда

Уже почти год как Фрэнк Лэмпард руководит «Эвертоном», но ренессанса команды болельщики так и не дождались, а нынешний сезон, в общем-то, не очень сильно отличается от прошлого. Поражение от безнадежного «Вулверхэмптона» в семнадцатом туре английского чемпионата сильно подкосило веру болельщиков в способности Лэмпарда.

Поэтому после игры страницы «Эвертона» в социальных сетях оказались под жесткой атакой фанатов на позиции Лэмпарда - такой невыразительной деятельности ему бы не простили даже в «Челси», чего уж говорить об «Эвертоне»!?

«Сколько еще матчей придется терпеть Лэмпарда?», «Жаль, но он должен уйти, у команды нет нападения» - тон комментариев примерно таков.