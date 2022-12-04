Романо: «Траоре идеально подойдёт «Лидсу»

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему того, что нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Лидс».

Романо поддержал этот трансфер, отметив, что «павлины» идеально подойдут испанскому вингеру.

«Я думаю, «Лидс» был бы очень хорошим вариантом для Траоре из-за игрового стиля этой команды. Он им идеально подойдёт», — заявил Романо.

Напомним, что действующий контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что переговоры о продлении соглашения в данный момент не продвигаются. Интерес к 26-летнему футболисту также проявляют «Тоттенхэм» и «Наполи».

В текущем сезоне Траоре провёл в составе английского клуба 14 матчей, забив в них два мяча.