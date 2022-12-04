Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция
Польша Польша
1/8 финала
Англия Англия
Сенегал Сенегал
1/8 финала
Япония Япония
Хорватия Хорватия
1/8 финала
Бразилия Бразилия
Южная Корея Южная Корея
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Траоре идеально подойдёт «Лидсу»

04 Декабря 2022 • 17:17 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.35 X 3.25 2 3.15
26.12 18:00

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему того, что нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Лидс».

Романо поддержал этот трансфер, отметив, что «павлины» идеально подойдут испанскому вингеру.

«Я думаю, «Лидс» был бы очень хорошим вариантом для Траоре из-за игрового стиля этой команды. Он им идеально подойдёт», — заявил Романо.

Напомним, что действующий контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что переговоры о продлении соглашения в данный момент не продвигаются. Интерес к 26-летнему футболисту также проявляют «Тоттенхэм» и «Наполи».

В текущем сезоне Траоре провёл в составе английского клуба 14 матчей, забив в них два мяча.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вулверхэмптон Адама Траоре Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Декабря
17:17 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Траоре идеально подойдёт «Лидсу»
14:57 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Скарпы из «Палмейраса» официально
14:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» едет в Испанию без Санчо
13:25 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» не исключают уход Рэшфорда
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 50 млн евро на испанского полузащитника
13:14 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Хочу играть в основе «МЮ»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Переговоры между Траоре и «Вулверхэмптоном» никак не продвигаются
13:06 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить нападающего «Атлетико»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл усиление в атаку
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов заплатить 40 миллионов евро за игрока «Милана»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Аленичев отреагировал на скандальное интервью Роналду
09:14 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Палмейраса» близок к переходу в «Ноттингем Форест»
08:57 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет купить нападающего «Ньюкасла»
08:06 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Манчестер Сити» купили очередной футбольный клуб
02:29 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк призвал Гакпо перейти в «Реал», а не в «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем