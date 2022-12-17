«Эвертон» ищет нового нападающего после ухода Рондона

«Эвертон» озадачен поисками нового нападающего после ухода Саломона Рондона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, вчера, 16 декабря, «ириски» на своём официальном сайте объявили о расторжении контракта с 33-летним венесуэльцем, который в нынешнем сезоне провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее сообщалось об интересе «Эвертона» к вингеру «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарру.

На данный момент «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков в 15 турах. Сейчас лучшим бомбардиром команды из Ливерпуля является 21-летний Энтони Гордон, забивший три мяча в 14 проведённых встречах.