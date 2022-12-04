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«Вулверхэмптон» ведёт переговоры о трансфере Куньи

04 Декабря 2022 • 18:02 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

«Вулверхэмптон» вступил в переговоры о переходе нападающего «Атлетико» Матеуса Куньи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, личные условия 23-летнего бразильца с английским клубом пока не согласованы.

Действующий контракт Куньи с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кунья провёл в составе «Атлетико» 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета испанского клуба бразильский форвард защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за берлинскую «Герту», «РБ Лейпциг», а также швейцарский «Сьон».  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Матеус Кунья
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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