«Вулверхэмптон» ведёт переговоры о трансфере Куньи

«Вулверхэмптон» вступил в переговоры о переходе нападающего «Атлетико» Матеуса Куньи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, личные условия 23-летнего бразильца с английским клубом пока не согласованы.

Действующий контракт Куньи с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кунья провёл в составе «Атлетико» 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета испанского клуба бразильский форвард защищает с лета прошлого года. Ранее он выступал за берлинскую «Герту», «РБ Лейпциг», а также швейцарский «Сьон».