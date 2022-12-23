«Вулверхэмптон» хочет подписать новый контракт с Адама Траоре

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги подтвердил намерения клуба продлить контракт с полузащитником Адама Траоре, который также способен сыграть на позиции вингбека. Напомним, действующее соглашение игрока сборной Испании с «волками» подходит к концу в июле 2023 года.

«Мы доверяем Адама и хотим предпринять новую попытку продлить контракт. Конечно, мы хотим сохранить его здесь. Мне нравится Траоре, но пока я не знаю, что произойдёт в будущем», – заявил Лопетеги на пресс-конференции.

Вторую половину прошлого сезона Траоре провёл в составе каталонской «Барселоны», где ранее выступал ещё на молодёжном уровне.