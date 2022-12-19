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Гордон намерен продлить контракт с «Эвертоном»

19 Декабря 2022 • 21:29 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Полузащитник «ирисок» Энтони Гордон намерен продлить контракт со своим клубом, информирует The Telegraph.

Сейчас 21-летний футболист связан контрактом со своей командой до лета 2025 года. Стоимость молодого англичанина по версии портала Transfermarkt – 40 млн евро.

Отметим, что минувшим летом Гордон мог перейти в лондонский «Челси». Но «Эвертон» потребовал за своего игрока сумму в 65 млн евро и переход не состоялся.

В текущем сезоне Энтони Гордон сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых сумел трижды отличиться. «Эвертон» располагается в нижней части турнирной таблицы на 17 месте с 14 баллами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Энтони Гордон
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