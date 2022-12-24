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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард заявил, что «Эвертон» близок к продлению контрактов с тремя важными игроками

24 Декабря 2022 • 02:58 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поведал о прогрессе в переговорах с Алексом Айуоби, Энтони Гордоном и Джорданом Пикфордом.

По словам специалиста, 21-летний вингер, 26-летний атакующий полузащитник и 28-летний голкипер вот-вот поставят свои подписи под соглашением с «ирисками»: «Мы очень близки. Это важно для нас, всё проходит удачно. Мы хотим их сохранить, и у нас всегда было ощущение, что они хотят остаться в клубе. Надеюсь, скоро это произойдёт», – заявил Лэмпард.

В настоящий момент «Эвертон» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. 26 декабря ливерпульцы примут на своём поле «Вулверхэмптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Джордан Пикфорд Алекс Айуоби Энтони Гордон
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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