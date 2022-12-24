Лэмпард заявил, что «Эвертон» близок к продлению контрактов с тремя важными игроками

Рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поведал о прогрессе в переговорах с Алексом Айуоби, Энтони Гордоном и Джорданом Пикфордом.

По словам специалиста, 21-летний вингер, 26-летний атакующий полузащитник и 28-летний голкипер вот-вот поставят свои подписи под соглашением с «ирисками»: «Мы очень близки. Это важно для нас, всё проходит удачно. Мы хотим их сохранить, и у нас всегда было ощущение, что они хотят остаться в клубе. Надеюсь, скоро это произойдёт», – заявил Лэмпард.

В настоящий момент «Эвертон» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. 26 декабря ливерпульцы примут на своём поле «Вулверхэмптон».