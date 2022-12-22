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«Эвертон» нашёл усиление в клубе с 14 места Ла Лиги

22 Декабря 2022 • 15:35 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.30 X 3.25 2 3.25
26.12 18:00

Английский «Эвертон» хочет приобрести левого защитника «Альмерии» Серхио Акиеме. По информации от Estadio Deportivo, «ириски» хотят заполучить 25-летнего фуллбека уже в зимнее трансферное окно.

Акиеме в своё время несколько лет числился в академии каталонской «Барселоны». Летом 2021 года «сине-гранатовые» продали футболиста «Альмерии» за три с половиной миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Акиеме 14 матчей в чемпионате Испании, где защитник не отметился ни одним результативным действием. В «Эвертоне» Серхио может стать подменой основному левому защитнику Виталию Миколенко.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Альмерия Серхио Акиеме
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