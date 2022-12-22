«Эвертон» нашёл усиление в клубе с 14 места Ла Лиги

Английский «Эвертон» хочет приобрести левого защитника «Альмерии» Серхио Акиеме. По информации от Estadio Deportivo, «ириски» хотят заполучить 25-летнего фуллбека уже в зимнее трансферное окно.

Акиеме в своё время несколько лет числился в академии каталонской «Барселоны». Летом 2021 года «сине-гранатовые» продали футболиста «Альмерии» за три с половиной миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Акиеме 14 матчей в чемпионате Испании, где защитник не отметился ни одним результативным действием. В «Эвертоне» Серхио может стать подменой основному левому защитнику Виталию Миколенко.