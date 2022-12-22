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Симеоне подтвердил, что Кунья скоро покинет «Атлетико»

22 Декабря 2022 • 11:00 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что нападающий Матеус Кунья близок к уходу из команды. Напомним, бразилец за 50 миллионов евро скоро должен присоединиться к английскому «Вулверхэмптону».

«Это правда, Кунья находится на грани ухода. Он почти подписал контракт со своим новым клубом», – цитирует аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее Кунью также связывали с переходом в лондонский «Арсенал», но «канониры» отказались покупать бразильца на замену травмированному Габриэлю Жезусу, который вернтётся в строй через три месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Матеус Кунья
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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