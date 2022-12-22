Симеоне подтвердил, что Кунья скоро покинет «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что нападающий Матеус Кунья близок к уходу из команды. Напомним, бразилец за 50 миллионов евро скоро должен присоединиться к английскому «Вулверхэмптону».

«Это правда, Кунья находится на грани ухода. Он почти подписал контракт со своим новым клубом», – цитирует аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее Кунью также связывали с переходом в лондонский «Арсенал», но «канониры» отказались покупать бразильца на замену травмированному Габриэлю Жезусу, который вернтётся в строй через три месяца.