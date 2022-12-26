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Лэмпард подтвердил, что Кунья был интересен «Эвертону»

26 Декабря 2022 • 16:11 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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Через 1 ч. 8 мин.

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард признался, что его команда была заинтересована в нападающем Матеусе Кунье, который недавно официально оформил свой переход из мадридского «Атлетико» в «Вулверхэмптон». Наставник «ирисок» объяснил, что руководство было не готово выложить за бразильца 52 миллиона евро.

«Мы были осведомлены доступностью этого игрока на трансферном рынке. Матеус является очень интересным футболистом, но 52 миллиона евро – слишком большая цена. «Вулверхэмптон» в итоге не пожалел выложить за него такие деньги. Каждый сам решает, как он работает», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эвертон Вулверхэмптон Фрэнк Лэмпард Матеус Кунья
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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