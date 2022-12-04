Переговоры между Траоре и «Вулверхэмптоном» никак не продвигаются

Переговоры между «Вулверхэмптоном» и Адама Траоре о продлении контракта никак не продвигаются, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующее соглашение 26-летнего испанца с английским клубом рассчитано до лета следующего года. Если стороны так и не смогут договориться и зимой футболист не будет продан, то по окончании текущего сезона Траоре покинет «волков» бесплатно.

Ранее сообщалось, что интерес к вингеру проявляют «Тоттенхэм» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Траоре провёл в составе своей команды 14 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро.