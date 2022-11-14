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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кафанов: «Думаю, Хайкин потянет уровень АПЛ»

14 Ноября 2022 • 14:20 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин потянет уровень Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Эвертон», которым руководит известный английский тренер Фрэнк Лэмпард.  

«Он играет за счёт головы, правильно анализирует. Ему нужно будет время, чтобы привыкнуть к скоростям», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Напомним, ранее Хайкин объявил о своём уходе из «Будё-Глимт» по истечению срока действия контракта, который рассчитан до конца нынешнего года. Цвета норвежского клуба вратарь защищает с весны 2019 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Виталий Кафанов Никита Хайкин Будё-Глимт
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