Кафанов: «Думаю, Хайкин потянет уровень АПЛ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин потянет уровень Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Эвертон», которым руководит известный английский тренер Фрэнк Лэмпард.

«Он играет за счёт головы, правильно анализирует. Ему нужно будет время, чтобы привыкнуть к скоростям», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Напомним, ранее Хайкин объявил о своём уходе из «Будё-Глимт» по истечению срока действия контракта, который рассчитан до конца нынешнего года. Цвета норвежского клуба вратарь защищает с весны 2019 года.