«Эвертон» не будет продлевать контракт Мины

Защитник «Эвертона» Йерри Мина с большой долей вероятности покинет «ирисок» в конце сезона на правах свободного агента. По информации от журналистки Раисы Симплисио, команда Фрэнка Лэмпарда решила избавиться от колумбийца.

Напомним, Мина выступал на «Гудисон Парк» с лета 2018 года, когда перешёл в команду после короткого периода в каталонской «Барселоне». Тем не менее, защитник так и не смог добиться серьёзного прогресса, хотя на него возлагались большие надежды.

Ранее Мину связывали с трансфером в «Интер», который следующим летом может быть вынужден искать замену своему защитнику Милану Шкриньяру.