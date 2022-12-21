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«Эвертон» не будет продлевать контракт Мины

21 Декабря 2022 • 13:54 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
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26.12 18:00

Защитник «Эвертона» Йерри Мина с большой долей вероятности покинет «ирисок» в конце сезона на правах свободного агента. По информации от журналистки Раисы Симплисио, команда Фрэнка Лэмпарда решила избавиться от колумбийца.

Напомним, Мина выступал на «Гудисон Парк» с лета 2018 года, когда перешёл в команду после короткого периода в каталонской «Барселоне». Тем не менее, защитник так и не смог добиться серьёзного прогресса, хотя на него возлагались большие надежды.

Ранее Мину связывали с трансфером в «Интер», который следующим летом может быть вынужден искать замену своему защитнику Милану Шкриньяру.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Йерри Мина
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ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
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