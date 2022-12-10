Айуоби продлит контракт с «Эвертоном» в ближайшее время

Полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби в ближайшее время продлит своё соглашение с ливерпульским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между футболистом и клубом находятся в финальной стадии. Айуоби подпишет с «ирисками» новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение 26-летнего нигерийца с английским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Айуоби провёл за «Эвертон» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Цвета «ирисок» игрок сборной Нигерии защищает с лета 2019 года, ранее он выступал за лондонский «Арсенал».