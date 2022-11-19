В «Ювентусе» определились с будущим Мойзе Кина

«Ювентус» подпишет полноценное соглашение с нападающим Мойзе Кином.

22-летний футболист, напомним, по-прежнему принадлежит английскому «Эвертону», а цвета «старой синьоры» защищает на правах аренды. По информации Фабрицио Романо, всё идёт к тому, что «Ювентус» оформит выкуп Кина в 2023 году. «Сейчас у Мойзе всё хорошо, он будет важным игроком для «Ювентуса» на долгие годы», – цитирует авторитетный инсайдер агента итальянца Рафаэлу Пименту.

В активе Мойзе Кина пять забитых мячей в 18 поединках за туринский коллектив в нынешнем сезоне. Примечательно, что все пять голов форварда пришлись на последние пять матчей в Серии А и Лиге чемпионов.