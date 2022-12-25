Испанский «Атлетико» и английский «Вулверхэмптон» договорились о переходе на правах аренды бразильского форварда Матеуса Куньи.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 23-летний нападающий арендован до конца сезона. Соглашение включает в себя опцию обязательного выкупа, если будут выполнены определенные условия. В таком случае контракт бразильца с «Вулверхэмптоном» будет действовать до 2027 года и обойдется британцам в сумму около 45 миллионов евро.

В этом сезоне Кунья провел в Примере 11 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами и двумя желтыми карточками. На чемпионат мира нападающий «Атлетико» не полетел, так как не сумел пробиться в состав сборной Бразилии.