Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отец Куньи, покинувшего «Атлетико»: «Нападающим очень трудно раскрыться у Симеоне»

25 Декабря 2022 • 22:15 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.35 X 3.20 2 3.15
Через 18 ч. 3 мин.

Отец нападающего Матеуса Куньи не в восторге от работы главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

23-летний бразилец с января будет защищать цвета «Вулверхэмптона». Английский клуб арендовал форварда у «матрасников» с обязательством последующего выкупа за 50 млн евро.

«В системе Симеоне нападающим очень трудно проявлять себя. Теперь Матеусу предстоит работать под руководством Хулена Лопетеги, который очень хотел видеть его в своей команде. Будем надеяться, что всё сложится успешно», – заявил Кармело Кунья, которого цитирует Globo Esporte.

Матеус Кунья провёл в «Атлетико» 54 матча, записав себе в актив семь забитых мячей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон Диего Симеоне Хулен Лопетеги Матеус Кунья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.12.22 в 15:30
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.70 3.60 2.04
Видео
26.12.22 в 18:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.33 3.20 3.35
Видео
26.12.22 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1.93 3.60 4.10
Видео
26.12.22 в 18:00
Лестер Лестер
Ньюкасл Ньюкасл
4.00 3.85 1.88
Видео
26.12.22 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон Брайтон
3.45 3.45 2.17
Видео
26.12.22 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль Ливерпуль
4.90 4.20 1.68
Видео
26.12.22 в 23:00
Арсенал Арсенал
Вест Хэм Вест Хэм
1.54 4.50 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Декабря
23:47 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор рассказал, почему Сака не должен переходить в «Манчестер Сити»
23:05 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Беллингем – один из лучших, я хотел бы видеть его в «Ливерпуле»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Играть сразу после чемпионата мира – это странно»
22:15 · Англия. Премьер-лига
Отец Куньи, покинувшего «Атлетико»: «Нападающим очень трудно раскрыться у Симеоне»
21:57 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Вест Хэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 декабря 2022
21:38 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 декабря 2022
21:36 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Мне повезло делить раздевалку с таким игроком, как Хендерсон»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может отдать в аренду игрока, набравшего лишний вес на ЧМ-2022
20:13 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 26 декабря 2022
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» объявил о переходе Куньи официально
19:46 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» готовится не только покупать, но и продавать – три игрока на трансфере
19:45 · Англия. Премьер-лига
Один из игроков «Ливерпуля» решил уйти зимой
19:40 · Англия. Премьер-лига
Клуб из топ-3 АПЛ хочет купить Лукаку у «Челси»
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Погба – о Фергюсоне: «Он ничего не делал» 8
18:51 · Англия. Премьер-лига
​«Это что-то»: Погба восхитился Роналду 5
Все новости
Рекомендуем