Отец Куньи, покинувшего «Атлетико»: «Нападающим очень трудно раскрыться у Симеоне»

Отец нападающего Матеуса Куньи не в восторге от работы главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

23-летний бразилец с января будет защищать цвета «Вулверхэмптона». Английский клуб арендовал форварда у «матрасников» с обязательством последующего выкупа за 50 млн евро.

«В системе Симеоне нападающим очень трудно проявлять себя. Теперь Матеусу предстоит работать под руководством Хулена Лопетеги, который очень хотел видеть его в своей команде. Будем надеяться, что всё сложится успешно», – заявил Кармело Кунья, которого цитирует Globo Esporte.

Матеус Кунья провёл в «Атлетико» 54 матча, записав себе в актив семь забитых мячей.