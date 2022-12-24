Лэмпард: «Наш клуб соответствует амбициям Пикфорда»

Легендарный футболист «Челси», а ныне главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном продлении контракта с голкипером Джорданом Пикфордом.

«Наш клуб соответствует амбициям Пикфорда, так как он очень счастлив играть здесь. Мы клуб с большой историей и он её часть», - цитирует Лэмпарда talkSPORT.

Он добавил, что во многом благодаря усилиям Пикфорда клубу удалось в прошлом сезоне сохранить место в АПЛ.

Ранее рулевой «ирисок» рассказал, что ливерпульский клуб очень близок к тому, чтоб продлить контракты с тремя важными игроками. Среди них есть голкипер Джордан Пикфорд.

«Эвертону» в текущем сезоне не позавидуешь. Как и в прошлом футбольном году клуб выступает тускло и сейчас идёт в шаге от зоны вылета – на 17 строчке.

В составе сборной Англии на мундиале в Катаре Пикфорд добрался до четвертьфинала, где англичане уступили будущим финалистам – французам.