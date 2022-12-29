Ферран Торрес: «Победа 4:0 над «Реалом» – один из лучших моментов в моей карьере»

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес вспомнил о разгромной победе над «Реалом» образца прошлого сезона.

Встреча состоялась в марте нынешнего года в рамках Ла Лиги. Дублем в ворота «сливочных» отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, ещё по одному мячу забили Рональд Араухо и сам Торрес.

«Если говорить о футболе, то этот вечер – один из лучших в моей жизни. Мы обыграли «Реал» со счётом 4:0 на «Бернабеу», причём сделали это в довольно сложный для себя момент, когда положение в таблице оставляло желать лучшего. Это было невероятно. Вы бы видели, как мы праздновали в раздевалке после игры», – цитируют испанские СМИ Феррана Торреса.