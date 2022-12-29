Агент Эль-Ямика подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Андреа Д’Амико, агент защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак». Ранее стало известно, что футболист сборной Марокко отказался переходить в «Локомотив».

«Да, «Спартак» действительно хочет подписать Эль-Ямика», — приводит слова Д’Амико портал Sport24.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и получил одну красную карточку. Трудовой договор Эль-Ямика с «Вальядолидом» рассчитан до лета 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.