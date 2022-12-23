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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба выразил благодарность Роналду

23 Декабря 2022 • 02:16 Комментировать
Вальядолид
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Реал Мадрид
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30.12 23:30

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился мнением о Криштиану Роналду.

37-летний португалец проводит не лучший сезон: сначала он лишился места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», затем покинул клуб и не проявил себя на «прощальном» чемпионате мира, а теперь находится в шаге от подписания контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Лично я очень благодарен Роналду за то, что он дал футболу за последние 15 лет. Своей игрой он помог сформировать наше поколение, его влияние очень велико. Печально, что сейчас о нём пишут такие вещи. Это просто низко», – цитирует Realtotal австрийца, высказавшегося на тему критики Роналду в связи с его спадом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Давид Алаба
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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