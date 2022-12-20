«Реал» пока так и не сделал Асенсио предложение по новому контракту

Мадридский «Реал» ещё не предложил своему полузащитнику Марко Асенсио новый контракт. По информации от Relevo, сам футболист хочет остаться на «Сантьяго Бернабеу», но «королевский клуб» пока не предложил ему обновлённое соглашение, хотя пообещал это сделать до конца года.

Напомним, если Асенсио не продлит контракт, то следующим летом он станет свободным агентом. В последнее время Марко не является основным футболистом «Реала», но несмотря на это, полузащитник готов принять предложение по новому контракту.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио один гол и две результативные передачи в чемпионате Испании.