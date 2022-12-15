Эндрик стал самым дорогим в истории игроком не старше 18 лет

Мадридский «Реал» подписал контракт с 16-летним вундеркиндом Эндриком, заплатив солидную сумму.

На продаже своего воспитанника «Палмейрас» заработает 72 млн евро с учётом бонусов. Переход состоится летом 2024 года, когда нападающему исполнится 18 лет. Как отмечает Transfermarkt, Эндрик стал самым дорогим в истории игроком в возрасте до 18 лет. Примечательно, что вторую и третью строчки в рейтинге также занимают бразильцы, перешедшие в «Реал», – Родриго («Сантос») и Винисиус Жуниор («Фламенго») – по 45 млн евро за каждого. Четвёртый – португалец Фабиу Силва, купленный «Вулверхэмптоном» у «Порту» за 40 млн, пятый – Люк Шоу, за которого «Манчестер Юнайтед» заплатил «Саутгемптону» более 37 млн евро.