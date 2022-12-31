Анчелотти: «Камавинга великолепно обращается с мячом, но должен научиться выбирать позицию»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление полузащитника Эдуардо Камавинга.

В поединке испанской Ла Лиги против «Вальядолида», завершившемся победой «сливочных» (2:0), 20-летний француз вышел на замену на 69-й минуте, а спустя полчаса ассистировал Кариму Бензема.

«Камавинга важен для нас. Он очень энергичен, поэтому отлично проявляет себя, выходя со скамейки запасных. Он великолепно обращается с мячом, но должен научиться выбирать позицию при обороне, и он знает об этом недостатке. Мы очень рады, что у нас есть такой футболист», – заявил в послематчевом интервью Анчелотти.