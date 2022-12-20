Модрич вряд ли сыграет с «Вальядолидом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич вряд ли примет участие в следующем туре чемпионата Испании, где его команда отправится на выезд к «Вальядолиду». По информации от Diario AS, сам хорват хочет сыграть в этом матче, но тренерский штаб «королевского клуба» намерен его поберечь.

Напомним, Модрич лишь недавно вернулся в расположение «Реала» после выступлений на чемпионате мира, где его сборная Хорватии завоевала бронзовые медали.

В конце сезона у Модрича заканчивается контракт с «Реалом», но руководство уверено в заключении нового соглашения. В этом розыгрыше Ла Лиги полузащитник записал в свой актив три гола и два ассиста.