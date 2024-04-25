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Рюдигер рассказал о влиянии Крооса на игру «Реала»

25 Апреля 2024 • 20:52 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как полузащитник команды Тони Кроос влияет на игру «сливочных».

- Это как оркестр, а он им дирижирует. Он задает темп. С ним всегда можно играть. Он всегда излучает спокойствие. Его пульс – 20, он очень важен для команды, - приводит слова футболиста «Реала» Sky Sports.

«Реал» в текущем сезоне набрал 81 очко и лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Также мадридский клуб дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где встретится с мюнхенской «Баварией». Первая игра пройдёт 30 апреля в Мюнхене, а ответная - в Мадриде 8 мая.


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