Анчелотти запланировал девять изменений в составе «Реала» на ближайший матч

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти проведёт ротацию состава перед полуфиналом Лиги чемпионов.

В пятницу «сливочным» предстоит сыграть на выезде против «Реал Сосьедада» в рамках Ла Лиги. По информации Marca, Анчелотти запланировал девять изменений в старте своей команды по сравнению с недавним «эль класико». Ожидается, что с первых минут на поле выйдут полузащитники Лука Модрич и Орельен Тчуамени, а также голкипер Кепа Аррисабалага.

30 апреля «Реал» встретится с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов, который пройдёт в Мюнхене. В чемпионате мадридцы практически обеспечили себе чемпионство: отрыв от идущей на втором месте «Барселоны» составляет 11 очков за шесть туров до финиша.