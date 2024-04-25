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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти запланировал девять изменений в составе «Реала» на ближайший матч

25 Апреля 2024 • 22:37 Комментировать
Реал Сосьедад
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Реал Мадрид
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Через 22 ч. 44 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти проведёт ротацию состава перед полуфиналом Лиги чемпионов.

В пятницу «сливочным» предстоит сыграть на выезде против «Реал Сосьедада» в рамках Ла Лиги. По информации Marca, Анчелотти запланировал девять изменений в старте своей команды по сравнению с недавним «эль класико». Ожидается, что с первых минут на поле выйдут полузащитники Лука Модрич и Орельен Тчуамени, а также голкипер Кепа Аррисабалага.

30 апреля «Реал» встретится с «Баварией» в первом полуфинале Лиги чемпионов, который пройдёт в Мюнхене. В чемпионате мадридцы практически обеспечили себе чемпионство: отрыв от идущей на втором месте «Барселоны» составляет 11 очков за шесть туров до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
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