Беллингем не включён в заявку «Реала» на матч с «Реал Сосьедад»

Мадридский «Реал» сообщил заявку на матч 33-го тура первенства Испании с «Реал Сосьедад».

Таким образом, в список включены 20 игроков. Примечательно, что английский хавбек мадридцев Джуд Беллингем не попал в заявку.

Вратари: Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Арда Гюлер.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго де Гоис, Хоселу, Браим Диас.

Напомним, что встреча между коллективами состоится завтра, 26 апреля. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.