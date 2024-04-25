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Хави: «Рад продолжить работу с этим проектом»

25 Апреля 2024 • 21:33 Комментировать (1)
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Рулевой «Барселоны» Хави в своих социальных сетях высказался о том, что он продолжит работать в каталонской команде.

25 апреля официально стало известно, что Хави останется возглавлять «Барселону» в следующем сезоне. Изначально предполагалось, что Хави летом покинет клуб.

- Рад продолжить работать с этим проектом. Спасибо болельщикам и Клубу за доверие. Продолжаем работать с ещё большим энтузиазмом, чем когда-либо, - написал Хави в своих социальных сетях.

Хави является тренером «Барселоны» с 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании под его руководством каталонцы идут на второй строчке, набрав 70 баллов. Отставание от «Реала», который лидирует в таблице, составляет девять очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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Комментарии (1) Все комментарии
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Kononets86
25 Апреля 2024 в 22:04
Слава Богу и здравомыслию Хави, что он решил остаться в Барселоне. Он один из лучших и смелых тренеров. Он новатор и после ухода из Барселоны многих опытных игроков на пенсию, он выстроил новую сильную молодую команду с большим потенциалом. Главное убрать старых пердунов из команды, которые портят Барселоне всю игру: Левандовского и Гюндогана.
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