Хави: «Рад продолжить работу с этим проектом»

Рулевой «Барселоны» Хави в своих социальных сетях высказался о том, что он продолжит работать в каталонской команде.

25 апреля официально стало известно, что Хави останется возглавлять «Барселону» в следующем сезоне. Изначально предполагалось, что Хави летом покинет клуб.

- Рад продолжить работать с этим проектом. Спасибо болельщикам и Клубу за доверие. Продолжаем работать с ещё большим энтузиазмом, чем когда-либо, - написал Хави в своих социальных сетях.

Хави является тренером «Барселоны» с 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании под его руководством каталонцы идут на второй строчке, набрав 70 баллов. Отставание от «Реала», который лидирует в таблице, составляет девять очков.