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Двери «Реала» открыты для Мбаппе, пока президентом будет Перес»

19 Декабря 2022 • 10:41 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.70 2 9.00
28.12 23:00

Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» всё ещё возможен. По информации от Relevo, пока президентом «королевского клуба» будет Флорентино Перес, двери «Сантьяго Бернабеу» будут открыты для француза.

В конце прошлого сезона Мбаппе мог бесплатно присоединиться к «сливочным», так как его контракт с «ПСЖ» подходил к концу. Тем не менее, в последний момент нападающий передумал и решил продлить соглашение с французами.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, записав на свой счёт 8 голов. Хет-трик француза в финале против Аргентины не помог его команде избежать поражения в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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