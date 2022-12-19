Двери «Реала» открыты для Мбаппе, пока президентом будет Перес»

Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» всё ещё возможен. По информации от Relevo, пока президентом «королевского клуба» будет Флорентино Перес, двери «Сантьяго Бернабеу» будут открыты для француза.

В конце прошлого сезона Мбаппе мог бесплатно присоединиться к «сливочным», так как его контракт с «ПСЖ» подходил к концу. Тем не менее, в последний момент нападающий передумал и решил продлить соглашение с французами.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, записав на свой счёт 8 голов. Хет-трик француза в финале против Аргентины не помог его команде избежать поражения в серии пенальти.