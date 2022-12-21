Менди может покинуть «Реал» следующим летом

Ситуация с контрактом Ферлана Менди вынуждает руководство мадридского «Реала» задуматься о продаже защитника следующим летом. По информации от Marca, такой исход вполне вероятен.

«Сливочные» пока не уверены в том, что им стоит продлевать сотрудничество с французом, так как в клубе не до конца довольны его прогрессом в последние годы. Соглашение 27-летнего Менди с «королевским клубом» истекает летом 2025 года, поэтому руководство задумывается продать его уже следующим летом, чтобы в будущем не потерять большую часть потенциально вырученных денег.

Ферлан выступает за «Реал» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из французского «Лиона».