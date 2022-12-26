Асенсио не согласен на роль запасного в «Реале»

В переговорах между мадридским «Реалом» и полузащитником Марко Асенсио по новому контракту возникли сложности. По информации от Marca, «королевский клуб» был бы рад продлить с футболистом соглашение, но есть один камень преткновения.

«Сливочные» были бы счастливы, если бы в команде остался игрок ротации калибра Асенсио, но сам футболист больше не готов исполнять роль запасного. Марко хочет получить гарантии игрового времени, чего тренерский штаб «Реала» пока не может гарантировать.

Если стороны так и не договорятся, летом 2023 года Асенсио станет свободным агентом. В услугах футболиста заинтересована каталонская «Барселона».