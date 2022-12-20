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Гути: «Реал» должен снова попытаться купить Мбаппе»

20 Декабря 2022 • 15:30 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути призвал руководство своего клуба приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который был близок к переходу на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом, но в итоге решил продлить контракт с нынешним клубом.

«Реал» должен снова попытаться купить Мбаппе. За эту команду должны играть лучшие футболисты», – заявил Гути в интервью El Chiringuito TV.

Ранее появились слухи, что президент «королевского клуба» Флорентино Перес до сих пор не исключает трансфер Мбаппе в будущем. У игрока действует контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Недавно Килиан стал лучшим бомбардиром чемпионата мира с 8 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хосе Мария Гути Килиан Мбаппе
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