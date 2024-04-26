В «Барселоне» определились с главным кандидатом на продажу

В «Барселоне» готовятся к серьёзным переменам в составе в летнее трансферное окно.

Если верить слухам, президент каталонского клуба Жоан Лапорта пообещал главному тренеру Хави Эрнандесу значительное усиление состава. Судя по всему, не обойдётся и без громких продаж: по информации Diario AS, в «Барселоне» определились с основным кандидатом на уход – им стал Френки де Йонг, один из самых дорогостоящих и высокооплачиваемых игроков в нынешнем составе.

Стоимость 26-летнего хавбека, по оценке портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро. Интерес к нидерландцу приписывается «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».