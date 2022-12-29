Анчелотти: «Никогда не просил «Реал» отпустить меня в сборную Бразилии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти утверждает, что никогда не просил руководство своего клуба отпустить его в сборную Бразилии. Напомним, «пентакампеоне» хотят видеть итальянца на посту наставника вместо Тите, который был уволен после вылета с чемпионата мира на стадии четвертьфинала.

«Слухи о сборной Бразилии? Я ничего не знаю, я хочу остаться в «Реал» Мадриде. Никогда не просил руководство клуба отпустить меня», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра мадридский «Реал» проведёт свой первый официальный матч с момента паузы на чемпионат мира. Команда Карло Анчелотти отправится на выезд к «Вальядолиду».