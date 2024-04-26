Гюлер – второй самый молодой игрок в 21 веке, забивший за «Реал» в дебютном матче в старте

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер отличился в матче против «Реал Сосьедада».

Карло Анчелотти впервые выпустил юного турка в старте в матче Ла Лиги, и уже на 29-й минуте тот поразил ворота. По информации Opta, Гюлер в возрасте 19 лет и 61 дня стал вторым самым молодым игроком «Реала» в 21 веке, забившим с своём дебютном матче в основе в рамках чемпионата Испании. Рекорд принадлежит Родриго, который сделал это в возрасте 18 лет и 294 дней. Третий в рейтинге – Джуд Беллингем (20 лет и 44 дня).

Арда Гюлер был куплен «Реалом» летом прошлого года у турецкого «Фенербахче». На данный момент в активе восходящей звезды два гола в шести поединках за «сливочных» в Ла Лиге.