Карвахаль установил личный рекорд результативности в Ла Лиге

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль проводит свой самый результативный сезон в Ла Лиге.

32-летний игрок стал автором результативной передачи на Арду Гюлера, который открыл счёт в сегодняшнем матче против «Реал Сосьедада». В активе Карвахаля теперь семь результативных действий в нынешнем розыгрыше Ла Лиги (четыре гола и три голевых паса) – личный рекорд испанца за всю карьеру. Прежний лучший показатель футболиста был зафиксирован в сезоне-2019/20 – шесть голевых действий в чемпионате Испании (один забитый мяч и пять ассистов).

В общей сложности на счету Даниэля Карвахаля 12 голов и 64 результативных паса в 411 поединках за «сливочных» во всех турнирах.