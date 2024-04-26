Левандовски – один из игроков, с которыми готова расстаться «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может быть продан в летнее трансферное окно.

35-летний футболист неоднократно заявлял о желании остаться в клубе, но в прессе продолжают появляться слухи о его возможном уходе. Согласно обновлённым данным Catalunya Radio, «Барселона» включила Левандовски в список футболистов, которые могут быть проданы в предстоящее межсезонье. Интерес к опытному поляку приписывался представителям чемпионата Саудовской Аравии.

Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан до 2026 года и включает в себя возможность автоматической пролонгации на год. Стоимость форварда, по версии Transfermarkt, составляет 15 млн евро.