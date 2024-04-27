«Он останется здесь»: Анчелотти оценил перспективы Гюлера в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил Арду Гюлера, чей гол принёс команде победу над «Реал Сосьедадом».

19-летний полузащитник поразил ворота на 29-й минуте – гол так и остался единственным в матче. Для турецкого футболиста это был дебютный выход в старте в рамках Ла Лиги.

«Гюлер очень важен для нашего будущего. Конечно, он останется здесь в следующем сезоне. Арда обладает выдающимися способностями, у него есть дар. Он очень молод, и постепенно он станет одним из героев», – передаёт Madrid Xtra заявления Анчелотти.

На счету Арды Гюлера два забитых мяча в шести матчах чемпионата Испании.