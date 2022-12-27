«Бавария» не намерена отпускать Дэвиса в «Реал»

Мюнхенская «Бавария» не намерена отпускать своего левого защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Сегодня чуть ранее появились новости, согласно которым «Реал» хочет продать Ферлана Менди следующим летом, чтобы освободить место для Дэвиса. Руководство «королевского клуба» видит в канадце одного из лучших левых защитников в мире, который будет играть ещё долгие годы.

Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Если Альфонсо не продлит соглашение до конца следующего сезона, у «Реала» так или иначе могут появится шансы подписать 22-летнего канадца.