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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, при каком условии «Реал» сможет подписать Леау слухи

04 Декабря 2022 • 23:50 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
30.12 23:30

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может оказаться в «Реале» при одном условии.

Как сообщалось ранее, мадридский гранд заинтересован в подписании звезды «россонери», на которую также претендуют английские топ-клубы. Впрочем, по данным Sport, «сливочные» сделают свой ход только в том случае, если 23-летний португалец откажется от продления контракта с «Миланом», поскольку в новом соглашении, как ожидается, будет прописана гигантская сумма отступных.

Действующий трудовой договор Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 85 млн евро.

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Реал Мадрид Милан Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2023
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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