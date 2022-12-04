Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау может оказаться в «Реале» при одном условии.

Как сообщалось ранее, мадридский гранд заинтересован в подписании звезды «россонери», на которую также претендуют английские топ-клубы. Впрочем, по данным Sport, «сливочные» сделают свой ход только в том случае, если 23-летний португалец откажется от продления контракта с «Миланом», поскольку в новом соглашении, как ожидается, будет прописана гигантская сумма отступных.

Действующий трудовой договор Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 85 млн евро.