Субименди: «Этот сезон Ла Лиги под контролем «Реала»

«Это будет тяжелая встреча. В настоящий момент наш соперник находится в прекрасной форме, поэтому нам нужно приложить максимум усилий, чтобы набрать очки. Поддержка трибун будет очень важна для нас.

Нынешний сезон Ла Лиги проходит под контролем «Реала». Было бы историческим событием, если бы они упустили свое преимущество, но верится в это с трудом», - передает слова игрока газета Marca.